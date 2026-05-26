Çorum'daki Mesire Alanı Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'daki Mesire Alanı Kapandı

Çorum\'daki Mesire Alanı Kapandı
26.05.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıderesi köyü, çevre kirliliği nedeniyle dışarıdan gelen ziyaretçilere kapandı.

Çorum'da köyde yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı mesire alanı, ziyaretçilerin bıraktığı çöplerin yol açtığı çevre kirliliği sebebiyle köy dışından gelenlerin ziyaretine kapatıldı.

Çorum il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıderesi köyü sakinleri bir araya gelerek gidebilecekleri ve piknik yapabilecekleri bir mesire alanı oluşturdu. Doğal güzellikleriyle kısa sürede dikkat çeken alan, sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların akınına uğradı. Bölgeye gelen bazı ziyaretçilerin piknik sonrasında bıraktığı yemek artıkları, plastik ambalajlar ve çeşitli çöpler çevre kirliliğine yol açtı. Çevreye verilen zarardan ve oluşan kötü görüntüden rahatsız olan köylülerin talebi üzerine Kadıderesi köyü Muhtarı Cesur Kaya, mesire alanını köy dışından gelen vatandaşların ziyaretine kapattı. Ziyaretçilerin bilinçsiz hareketleri ve doğaya verdikleri zarar karşısında büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Kaya, mesire alanını korumak adına mecbur kalarak böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

"Köylülerimiz dışarıdan gelen insanların pisliklerini temizlemek zorunda değiller"

Köy halkı tarafından yaptırılan mesire alanının hor kullanılmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden köy muhtarı Cesur Kaya, "Biz burayı köyümüz için yaptık. Ama sosyal medyada biraz paylaşım olunca köy dışından, şehirden ve şehir dışından gelenler çok oldu ve burayı çok hor kullanmaya başladılar. Çünkü çok pis kullandılar ve su gözeleri hep tıkanmış durumda. Her şeyi de kırık şekilde bıraktılar. Köylülerin huzurunu kaçırdılar. Köylüler şu anda huzursuz, şikayetçi ve kimseyi istemiyor. Köylülerimiz dışarıdan gelen insanların pisliklerini temizlemek zorunda değiller. Dışarıdaki gelen insanlara açıktı ama bu şekilde kullandıkları için kapatmak zorunda kaldık" dedi.

"Bizi üzen ağırlıklı olarak doğanın doğal haliyle bırakılmaması"

Köy sakinlerinden Orhan Şahin de, "Bu mesire alanımızda yaklaşık bir aydır buradayız. Bir hafta içerisinde en az 4-5 gündür tadilat, tamirat, bakım ve temizlikle ulaşıyoruz. Bizi üzen doğanın doğal haliyle bırakılmaması. Atılan çöpler sebebiyle dışarıdan gelenlerin ziyaretine kapatarak sadece köyde yaşayanların kullanımı ile sınırlamak zorunda kaldık" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çorum, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çorum'daki Mesire Alanı Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:22:38. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'daki Mesire Alanı Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.