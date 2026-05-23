Çubuk Hayvan Pazarı Bayram İçin Doldu Taştı
Kurban Bayramı öncesi Çubuk Canlı Hayvan Pazarı'na her yerden besiciler ve alıcılar akın etti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm illerden besiciler ve alıcılar, İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarlarından biri olarak bilinen Çubuk Canlı Hayvan Pazarı'na akın etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan Çubuk Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesi dolup taştı. İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarlarından biri olarak bilinen pazara tüm illerden yoğun ilgi gösterildi.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların görücüye çıktığı pazarda besiciler alıcılarını beklerken, büyükbaş hayvanların fiyatı 150 bin liradan küçükbaş hayvanların fiyatıysa 12 bin 500 liradan görücüye çıkıyor.

Pazardaki büyükbaşlar, 500 kilogramdan başlayıp 1 tona kadar devam ediyor. Yaklaşan bayram öncesi hazırlıklarını tamamlayan pazar esnafı, bütçelerine uygun kurbanlık arayan vatandaşları bekliyor.

"Çoban bulamıyoruz, kendimiz çobanlı yaptık"

10 senedir besicilik yaptığını söyleyen Emirhan Resim, "3 haftadır gelip gidiyor bu mal, satılmıyor. Bu malın ne hikmeti var, bilmiyorum. Çoban bulamıyoruz, kendimiz çobanlık yaptık. 10 senedir de bu işle meşgulüm ben böyle bir şey görmedim. Malda da bir şey yok. Millette para mı yok, millete para mı var ben çözemedim bu işi. Satabilen satıyor. Müşterisine bağlı. Müşteri beğenmiyor mu, ondan mı almıyor çözemedim. Hiçbir şey de yok malda" diye konuştu.

"Küçükbaş getirdim. 40'tan, 30'dan, 20'den ve 15'ten verdim"

Pazara 30 mal getirdiğini aktaran Mustafa Özen ise tüm mallarını sattığını belirterek, "Küçükbaş getirdim. 40'tan, 30'dan, 20'den ve 15'ten verdim. Böyle verdim. Tatlı para kazandım. Aşağı yukarı 40-50 senedir bu işle uğraşıyorum. Ben malıma iyi bakarım. İyi otlatırım. Millet 50'ye çoban tutuyorsa ben 70'e tutarım. Onun içinde elimde kalmaz. Vatandaş ete para veriyor. Pazarda ünvanım vardır. Babası kötü ağa derler bana. Gelince burada elimi değmem. Vatandaş satar. 10-15 gün içinde sattım. Bir kısmını köyden komşulara verdim, elimde kalanı da buraya getirip burada sattım" ifadelerini kullandı.

"Ben alıcıyım, besiciye göre fiyat farklıdır, bilemem"

Pazara büyükbaş hayvan almak için gelen Hasan Hüseyin Tuğrul ise, "160-170 bin lira civarında alırız. O civarlarda almayı düşünüyoruz. Daha yeni geldim. Bu fiyatlarda alırsak iyi. Bana göre iyi. Ben alıcıyım, besiciye göre fiyat farklıdır, bilemem" şeklinde konuştu.

"Kurban fiyatları çok ucuz"

Bu fiyatların çok ucuz olduğunu ifade eden Ziya Doğanay ise malları al-sat yaptığını aktardı. Doğanay, "Buradan alıyorum götürüp satıyorum. Kurban fiyatları çok ucuz, çok. Geçen seneye rağmen çok ucuz. Geçen sene fiyatlar iyiydi. Bu sene ucuz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ankara, Kültür, Yaşam, Çevre, Son Dakika

