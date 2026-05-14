Başkan Koloğlu dere ıslah çalışmaları yerinde incelendi - Son Dakika
Başkan Koloğlu dere ıslah çalışmaları yerinde incelendi

14.05.2026 16:00  Güncelleme: 16:01
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, DSİ iş birliğiyle yürütülen dere ıslah projesini yerinde inceledi ve çalışmaların ilçenin güvenliği ile estetiği için önemli olduğunu vurguladı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, merkezden geçen dere üzerinde devam eden ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Cumayeri Belediyesi ve DSİ iş birliğiyle yürütülen proje tüm hızıyla sürüyor. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akdeniz ve Hayri Yağmur ile birlikte, ilçe merkezinden geçen dere yatağındaki çalışmaları inceledi. İncelemeler sırasında teknik ekipten projenin ilerleyişi ve planlanan aşamalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Koloğlu, dere ıslahının ilçenin hem güvenliği hem de estetiği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

"İlçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Başkan Koloğlu, Cumayeri'nin alt yapısını güçlendirmek adına bu tür projelerin devam edeceğini belirterek "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, aynı zamanda ilçemize estetik bir değer katmak için DSİ ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu çalışma büyük önem arz ediyor. Ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Amacımız, Cumayeri'ni her yönüyle daha yaşanabilir ve güvenli bir yer haline getirmektir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

