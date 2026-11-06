Çüngüş\'te nar ekşisi yapımı başladı, hasat edilen narlar illere pazarlanıyor

Çüngüş'te nar ekşisi yapımı başladı, hasat edilen narlar illere pazarlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çüngüş Geçit Mahallesi'nde nar hasadına başlandı, üretim fazlası narlar nar ekşisine dönüştürülüyor. Hasat edilen narlar komşu ilçe ve illere pazarlanırken, nar ekşileri sofralarda salata ve yemeklere lezzet katıyor.
Akdeniz ikliminin yaşandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nde nar ekşisi yapımına başlandı.
Yetiştirdiği Akdeniz iklimine özgü meyvelerle ve eşsiz manzarası ile tanınan Geçit Mahallesi'nde nar hasadına başlandı. Hasat edilen narlar komşu ilçelere ve illere pazarlama için gönderiliyor. Üretim fazlası ürünler ise çeşitli aşamalardan geçirilerek nar ekşisine dönüştürülüyor. Üretilen nar ekşileri sofralarda salatalara ve yemeklere lezzet katıyor.
Geçit Mahallesi'nde mandalina, portakal, hurma, kivi gibi Akdeniz iklimine özgü meyveler de yetiştiriliyor.
Kaynak: İHA
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