Dağ Keçisi Yavrusu Karayolunda Görüntülendi

Trabzon'da çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu ilk kez bir karayolunda görüntülendi.

Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi'nde nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçisi yerleşim alanına kadar indi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen dağ keçisi yavrusu, bir süre karayolunda dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Genellikle yüksek rakımlı ve sarp kayalıklarda yaşayan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yerleşim yerlerine kadar inmesi dikkat çekti. Tür, Türkiye'de koruma altında bulunan yaban hayvanları arasında yer alıyor. - TRABZON