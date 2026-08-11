Dalbahçe Köyü'nde Sel Felaketi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dalbahçe köyünde sağanak yağış sele neden oldu, yollar sularla kaplandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünde etkili olan yağışlar, sele neden oldu. Köyde yollar ve çevredeki alanlar sel sularıyla kaplandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünde etkili olan sağanak yağışlar, sele neden oldu. Yağışın ardından köy içerisinde biriken sel suları, yolları ve çevredeki alanları kapladı. Köy yolunda çamur ve su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde suyun geniş bir alana yayıldığı görüldü.
Kaynak: İHA
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