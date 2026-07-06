Malatya'nın Darende ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
Olay, Darende ilçesine bağlı Hisarkale Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda yaşandı. Doğal yaşam alanlarında sürü halinde dolaşan yaban keçileri, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bir süre dağ yamacında otlayan yaban keçileri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken, daha sonra yüksek kesimlere doğru ilerleyerek gözden kayboldu. - MALATYA
Son Dakika › Çevre › Darende'de Yaban Keçileri Görüntülendi - Son Dakika
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