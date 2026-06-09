Kazım Karabekir\'de yaz temizliği tamamlandı, sıradaki durak Nenehatun

Darıca'da başlatılan yaz temizliği çalışmalarının ilk durağı Kazım Karabekir Mahallesi oldu. 100 personel ve 35 aracın görev aldığı, çevre düzenlemesinden asfalt yamasına kadar birçok işlemin yapıldığı çalışmalar Nenehatun Mahallesi'nde devam ediyor.

Darıca Belediyesi, ilçeyi yaz aylarına daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir şekilde hazırlamak amacıyla başlattığı kapsamlı yaz temizliği programına Kazım Karabekir Mahallesi'nden başladı. Bir hafta boyunca yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, mahallede çevre temizliğinden park bakımına, yol onarımlarından boş parsellerin temizlenmesine kadar birçok alanda köşe bucak çalışma yürüttü.

35 araç ve 100 personel

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 35 araç ve 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik ve onarım çalışmalarında şu işlemler tamamlandı:

12 cadde ve 150 sokak süpürge araçlarıyla temizlendi, 145 sokakta detaylı temizlik ve ot biçme işlemi yapıldı. 272 farklı noktadan moloz ve mobilya atığı toplandı. Ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla 83 noktada asfalt yama ve parke tamiri gerçekleştirildi. Mahalle sınırları içerisindeki 18 parkta bakım, onarım, çim biçimi ve budama işlemleri yapıldı. Bölgedeki 5 okul ve 5 caminin çevresinde temizlik ve çevre düzenlemesi sağlandı. Atatürk Caddesi'nde refüj boyama ve ot biçimi işlemleri gerçekleştirildi. Çevre sağlığını korumak amacıyla 150 çöp konteyneri yıkanıp ilaçlandı, 50 boş parsel temizlenerek görüntü kirliliğinin önüne geçildi.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçenin tüm mahallelerinde benzer çalışmaların takvim doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti. Başkan Bıyık, "Daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Darıca hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Mahalle mahalle yürüttüğümüz yaz temizliği programıyla çevre kalitesini yükseltiyor, vatandaşlarımızın yaşam alanlarını daha konforlu hale getiriyoruz. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kazım Karabekir Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaların ardından, belediye ekiplerinin planlanan takvim doğrultusunda Nenehatun Mahallesi'nde kapsamlı temizlik mesaisine başladığı bildirildi. - KOCAELİ