Datça'da Kumrular Eve Yumurtladı - Son Dakika
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Datça'da Kumrular Eve Yumurtladı

Datça\'da Kumrular Eve Yumurtladı
10.06.2026 16:46
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İpek Koca, evinde yaşayan kumruların 2 yavrusu olduğunu ve onlara bakmaya devam ettiklerini söyledi.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir evin salonunda yuva yapan kumruların 2 yavrusu oldu. Evini kumrularla paylaşan İpek Koca (48), "Onları rahatsız etmemek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Datça İskele Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İpek Koca, yaklaşık bir buçuk ay önce evlerine gelen bir çift kumruyla birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra evin salonundaki Türk Bayrağı önündeki kitapların üzerine yuvalarını yapan kumruların iki yavrusu oldu. Kumruları ve yavrularını evinde misafir eden Koca, "Onları rahatsız etmemek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Evini kumrularla paylaşan Koca, "Yaklaşık bir buçuk aydır kuşlar bizimle birlikte yaşıyor. Evimizin salonuna kitaplarımızın üstüne yuva yaptıklarını gördük. Sonra yavruları oldu. Şu an onlara bakıyoruz. Gelip gidiyorlar. Biz de yardımcı oluyoruz ve besliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Datça, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Datça'da Kumrular Eve Yumurtladı - Son Dakika

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