Datça\'da sağanak sonrası alüvyonlar Palamutbükü\'nde denizin rengini değiştirdi

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından derelerden denize taşınan alüvyonlar, Palamutbükü kıyılarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.

Datça ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluşurken, derelerden gelen çamurlu yağmur suları Palamutbükü kıyılarında denize ulaştı. Yağmur sularının beraberinde taşıdığı toprak ve tortular nedeniyle kıyı kesiminde denizin rengi değişti. Sağanağın ardından deniz yüzeyinde oluşan renk farklılığı dikkat çekerken, kıyı boyunca ortaya çıkan görüntü yağışın etkisini gözler önüne serdi. İlçede aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle vatandaşların su baskınları ve oluşabilecek diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.