Dededen miras asırlık ağacı kesmediler, yolun ortasında korudular - Son Dakika
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Dededen miras asırlık ağacı kesmediler, yolun ortasında korudular

Dededen miras asırlık ağacı kesmediler, yolun ortasında korudular
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Osmaniye’de yol yapım çalışmaları sırasında kesilmeyerek korunan ve yolun ortasında kalan asırlık mazı ağacı, ilginç görüntüsüyle vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sırasında kesilmeyerek korunan ve yolun ortasında kalan asırlık mazı ağacı, ilginç görüntüsüyle vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Ağaç sayesinde caddeye gelenlerin arttığını belirten esnaf, iş yerlerinin önünün hareketlendiğini söyledi.

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi İlber Ortaylı Caddesi üzerinde bulunan mazı ağacı, yolun aynı yöndeki iki şeridini birbirinden ayırıyor. Osmaniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol düzenleme çalışmaları sırasında kesilmek yerine bulunduğu yerde korunan ağaç, caddeyi ilk kez kullananları şaşırtıyor. Ağacı görmek isteyen vatandaşlar bölgeye gelerek fotoğraf ve video çekiyor.Ağacın ailesinden kendisine miras kaldığını belirten İshak Çatallaş, mazı ağacının dedesinin dedesi tarafından dikildiğini ve 200 yılı aşkın olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Ağacın yıllarca ailesi tarafından korunduğunu ifade eden Çatallaş, annesinin de ağacı kendisine emanet ettiğini belirterek, yol çalışmaları sırasında kesilmemesinden dolayı Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e teşekkür etti.

Cadde esnafı ise yolun daha önce bakımsız olduğunu, araç ve yaya trafiğinin oldukça az olduğunu belirtti. Yolun yenilenmesi ve ortasında korunan ağacın ilgi odağı haline gelmesiyle bölgeye çok sayıda kişinin gelmeye başladığını ifade eden esnaf, "Daha önce buradan araç ve insanlar pek geçmiyordu. Şimdi ağacı merak eden çok sayıda kişi geliyor. İş yerlerimizin önü de hareketlendi" dedi.

Annesinden emanet mazı ağacı kesilmedi, yolun ortasında yaşatıldı

Annemin yıllarca koruduğu tarlamızdaki asırlık ağaç, yol çalışması sırasında kesilmeyerek belediye tarafından koruma altına alındı diyen İshak Çatalbaş, "Arkamızda gördüğünüz mazı ağacını dedemin dedesi dikmiş. Benim yaptığım hesaba göre 200 yılın üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Dedem rahmetli, ağacı anneme emanet etmişti. Annem de yıllarca korudu. Ağaç daha önce tarlamızın içerisindeydi. Bölge istimlak edilip yol çalışması yapılınca yolun ortasında kaldı. Belediye tarafından kesilmek yerine koruma altına alındı, çevresi düzenlenerek yeniden değer kazandırıldı. Şimdi buraya gelip ağacın altında fotoğraf çektirenler oluyor. Aracını getirip fotoğraf çektiren de var, sevgilisiyle gelip hatıra fotoğrafı çektiren de. Burası güzel bir noktaya dönüştü. Ağacımızı koruduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ağaç esnafın işlerini hareketlendirdi

Yolun düzenlenmesi ve ağacın dikkat çekmesiyle birlikte hem araç hem de yaya yoğunluğu artı diyen Esnaf Gökbörü Durgar, "İlber Ortaylı Caddesi'nin yapılması da bölge için çok önemli oldu. Burası daha önce çok tozlu ve fazla kullanılmayan bir yoldu. Benim de ağacın hemen yanında mobilya mağazam var. Eskiden araç ve yaya sayısı oldukça azdı. Yolun düzenlenmesi ve ağacın dikkat çekmesiyle birlikte hem araç hem de yaya yoğunluğu arttı. Esnaf arkadaşlarımız olarak bu durumdan memnunuz" ifadelerini kullandı.

Ağacımızın kesilmeyip korunması bizi mutlu etti diyen Remzi Ulaş, "İlber Ortaylı Caddesi'nin ortasında bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olduğu söylenen mazı ağacı, yapılan düzenlemelerle korunarak adeta caddenin sembolü haline geldi. İnsanlar buraya gelip ağacın önünde fotoğraf çektiriyor. Böylesine eski ve değerli bir ağacın korunmasından dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Osmaniye, Medya, Miras, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dededen miras asırlık ağacı kesmediler, yolun ortasında korudular - Son Dakika

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