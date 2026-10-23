Demirköy\'de balıkçı teknelerinde denetim yapıldı, avlanan balıkların boyu ölçüldü

Demirköy'de balıkçı teknelerinde denetim yapıldı, avlanan balıkların boyu ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki balıkçı teknelerinde su ürünleri denetimi yaptı. Denetimde avlanan balıklardan örnek alınıp boy ölçümü yapıldı ve avcılığın mevzuata uygunluğu kontrol edildi; denetimlerin düzenli sürdüğü bildirildi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, teknik personel tarafından su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.
Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülen denetimlerde balıkçı teknelerinde kontroller yaptı. Denetimlerde, avlanan balıklardan örnekler alınarak boy ölçümleri gerçekleştirildi. Ekipler, ölçüm cetveli yardımıyla balıkların boylarını inceleyerek avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etti.
İlçede su ürünlerine yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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