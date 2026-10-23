Demirköy\'de balıkçı teknelerinde denetim yapıldı, avlanan balıkların boyu ölçüldü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, teknik personel tarafından su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülen denetimlerde balıkçı teknelerinde kontroller yaptı. Denetimlerde, avlanan balıklardan örnekler alınarak boy ölçümleri gerçekleştirildi. Ekipler, ölçüm cetveli yardımıyla balıkların boylarını inceleyerek avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

İlçede su ürünlerine yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü bildirildi.