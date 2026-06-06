Bayburt'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bayburt'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bayburt\'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
06.06.2026 20:08
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler yollarda kontrollü ilerledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinden ötürü yaya ve araç trafiğinde zaman zaman aksama yaşandı. Vatandaşlar, kapalı alanlara ve dükkan tentelerinin altına sığınarak, yağışın dinmesini bekledi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminine göre Demirözü'nde Pazar ve Pazartesi günleri havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İlçede Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Demirözü, Bayburt, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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