Denizli Büyükşehir Belediyesinden barınak iddialarına suç duyurusu - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesinden barınak iddialarına suç duyurusu

Denizli Büyükşehir Belediyesinden barınak iddialarına suç duyurusu
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları merkeziyle ilgili sosyal medyadaki iddiaları yalanlayarak suç duyurusunda bulundu. Yapılan denetimlerde tesisin mevzuata uygun olduğu belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi, Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında sosyal medyada yer alan iddiaları yalanlayarak suç duyurusunda bulundu. Tesisin ilgili kurumlarca denetlendiğini ve mevzuata uygun bulunduğunu açıklayan belediye, barınağın kapılarının tüm vatandaşların incelemesine açık olduğunu duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi, Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili son günlerde sosyal medya ve çeşitli haber sayfalarında ortaya atılan iddialara karşı yasal işlem başlattı. Belediye yetkilileri, 28 Temmuz 2026 tarihinde paylaşılan asılsız içeriklerle ilgili olarak 29 Temmuz 2026'da Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle hareket ettiklerini belirten belediye, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İddialar Sonrası Resmi Denetim Yapıldı

Sosyal medya ve basına yansıyan asılsız iddiaların ardından merkez, 12 Ağustos 2026 tarihinde geniş çaplı bir denetime tabi tutuldu. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde tesisin genel durumu değerlendirildi. İlgili kurumların denetimleri sonucunda, haberlerde ileri sürülen hususların gerçeği yansıtmadığı ve merkezin tamamen mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterdiği resmi olarak tespit edildi.

Kapılar Vatandaşlara Açık

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, merkezde yürütülen tüm çalışmaların ilgili mevzuat kapsamında, kamu hizmeti gerekleri doğrultusunda ve hayvan refahı gözetilerek sürdürüldüğü ifade edildi. Şeffaflık ilkelerine bağlı kalındığının altı çizilen açıklamada, "Merkezimizin kapıları tüm vatandaşlarımızın ziyaret ve incelemelerine açıktır" denildi.

Herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan, manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatılan açıklamada; Denizli Büyükşehir Belediyesinin kamuoyunu doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğini bildirildi. Gerçeğe aykırı iddia ve paylaşımlara karşı suç duyurusu başta olmak üzere tüm hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağı ve yasal sürecin kararlılıkla takip edileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Denizli Büyükşehir Belediyesinden barınak iddialarına suç duyurusu - Son Dakika

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