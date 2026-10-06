Denizli Büyükşehir Belediyesi beton harcı döken firmaya 181 bin TL ceza uyguladı - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi beton harcı döken firmaya 181 bin TL ceza uyguladı

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Denizli Büyükşehir Belediyesi beton harcı döken firmaya 181 bin TL ceza uyguladı
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Denizli Büyükşehir Belediyesi çevre denetimlerinde yol kenarına beton harcı döken ve izinsiz araç temizliği yapan firmayı suçüstü yakaladı. Firmaya ve sürücüsüne 181 bin TL ceza uygulanırken, harç ve çamur atıkları temizletildi; denetimlerin 7/24 süreceği bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği çevre denetimlerinde yol kenarına beton harcı döken ve izinsiz araç temizliği yapan bir firmayı suçüstü yakalayarak cezai işlem uyguladı.

Denizli'nin doğasını, yeşil dokusunu ve kent estetiğini korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğine yol açan usulsüzlüklere karşı denetimlerini en üst seviyeye çıkardı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hafriyat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen saha kontrollerinde, kurallara uymayanlara göz açtırılmıyor.

Rutin denetimde suçüstü

Saha ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kontroller sırasında, yola ve yol kenarına inşaat sonrası artan beton harcını boşaltan ve aynı noktada araç/makine temizliği yaparak çevreyi kirleten bir firma tespit edildi. Suçüstü yapılan müdahalenin ardından Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleriyle koordineli olarak, çevreye ve doğaya zarar veren firma ile araç sürücüsü hakkında İdari Yaptırım Tutanağı tanzim edilerek 181 bin TL cezai işlem uygulandı. Kirletici unsurlar olan harç ve çamur atıkları ise sorumlulara temizletilerek saha eski haline getirildi.

Hazır beton taşıyan araçların ağızları mutlaka kapatılmalı

Denetimlerde yalnızca araziye yapılan kaçak dökümlere değil, şehir içi ulaşım ağında harç sızıntıları nedeniyle oluşan kirliliklere de dikkat çekildi. Özellikle dik rampalarda, kırmızı ışıkta beklerken yapılan kalkışlarda veya ani fren anlarında araçlardan yollara sızan beton harcının asfalt yüzeylerde kalıcı kirlilik oluşturduğu ve yola zarar verdiği vurgulandı.

Sürdürülebilir çevre için 7/24 saha denetimi

Denizli'nin temiz ve yaşanabilir bir şehir olarak kalması adına denetimlerin 7/24 esasıyla devam edeceği bildirilirken, vatandaşların çevreyi kirleten veya yollara harç dökerek olumsuzluğa sebep olan araçları ALO 153 İhbar Hattı üzerinden yetkililere bildirebilecekleri hatırlatıldı.

Kaynak: İHA
BelediyeGüncelYaşamÇevreSuçSon Dakika

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