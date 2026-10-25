Denizli\'de 26 Ekim\'de kuvvetli sağanak bekleniyor, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli geneli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıya göre, Denizli çevrelerinde 26 Ekim 2026 Pazartesi saat 15.00'ten itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Saat 23.59'a kadar etkisini sürdürmesi tahmin edilen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.