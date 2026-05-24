Denizli'de üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Denizli\'de üst yapı çalışmaları devam ediyor
24.05.2026 20:57  Güncelleme: 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gültepe ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki kavşakta akıllı kavşak uygulaması başlatarak trafik güvenliğini artırdı. 3 bin 600 metrekarelik alanda asfalt ve parke taşı çalışmaları yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi şehir içi trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Gültepe Mahallesi Çiğdem Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kaynarca Caddesi kesişiminde akıllı kavşak uygulaması hayata geçirildi.

Denizli'de kazaların yoğun olarak yaşandığı Gültepe ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri kesişimindeki kavşak, akıllı kavşak uygulamasıyla yeniden düzenlenerek daha güvenli hale getirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında toplam 3 bin 600 metrekarelik alanda çalışma yürütüldü. Uygulama çerçevesinde 865 ton asfalt serimi yapılırken, 1200 metrekare beton parke taşı döşeme imalatı tamamlandı. Bölgede daha önce sık sık trafik kazalarının yaşandığına dikkat çekilirken, yapılan düzenleme ile kazaların önüne geçilmesi ve trafik akışının daha kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor. Akıllı kavşak sistemi sayesinde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturuldu.

"Can güvenliği bizim önceliğimiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kent genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim önceliğimiz. Riskli noktalarda yaptığımız düzenlemelerle daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturuyoruz" dedi. Başkan Çavuşoğlu, kent genelinde benzer risk taşıyan noktalarda çalışmaların devam edeceğini belirterek, ulaşımda güvenliği önceleyen projelerin sürdürüleceğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Denizli, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Denizli'de üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü

20:08
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
19:47
Aralarında Mansur Yavaş da var: CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklama yaptı
Aralarında Mansur Yavaş da var: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklama yaptı
19:46
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 21:00:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Denizli'de üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.