Denizli'de Dolu Zarar Verdi - Son Dakika
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Denizli'de Dolu Zarar Verdi

Denizli\'de Dolu Zarar Verdi
16.06.2026 10:10
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Çal'da sağanak yağış ve dolu tarım arazilerinde hasara yol açtı, tespit çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürerken, arpa, buğday, bağ, mısır, ayçiçeği ve anason ekili alanlarda farklı oranlarda zarar oluştuğu belirlendi.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Denizler, İsabey, Belevi ve Bayıralan mahallelerinin kesişim noktasında bulunan tarım arazilerinde, 13 Haziran 2026 tarihinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı üreticileri olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, İl Müdür Yardımcısı, Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile teknik personeller sahada incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Yapılan ilk incelemelerde arpa, buğday, bağ, mısır, ayçiçeği ve anason ekili alanlarda farklı oranlarda hasar meydana geldiği tespit edildi. Ekipler, zarar gören alanlarda detaylı çalışmalarını sürdürürken, hasarın boyutunun yapılacak kapsamlı incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerinin sahada üreticilerle birlikte çalıştığı, hasar tespit sürecinin titizlikle yürütüldüğü öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen veriler doğrultusunda gerekli değerlendirmelerin yapılacağı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Tarım, Çal, Son Dakika

Son Dakika Çevre Denizli'de Dolu Zarar Verdi - Son Dakika

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