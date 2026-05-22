Denizli İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Denizli'de 23 Mayıs 2026 tarihinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların gün boyunca yerel olarak kuvvetli şekilde görülebileceği belirtildi.

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıda, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Ayrıca ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yapılan uyarıda yağışın 23 Mayıs 2026 saat 05.00'te başlayacağı ve aynı gün saat 21.00'e kadar geçerli olacağı bildirildi. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu. - DENİZLİ