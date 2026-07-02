Sakarya öncülük etti, DOA sistemi artık 81 şehirde - Son Dakika
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Sakarya öncülük etti, DOA sistemi artık 81 şehirde

Sakarya öncülük etti, DOA sistemi artık 81 şehirde
02.07.2026 14:58  Güncelleme: 15:00
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Sakarya'da pilot olarak başlatılan Depozito Yönetim Sistemi, başarılı sonuçların ardından 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde uygulamaya alındı. Depozitolu ambalaj başına teşvik bedeli 1 TL'ye yükseltildi.

Pilot il olarak Sakarya'da başlatılan Depozito Yönetim Sistemi, elde edilen başarılı veriler ışığında 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde devreye alındı.

2025 yılı şubat ayında pilot il olarak ilk kez Sakarya'da uygulamaya alınan Depozito Yönetim Sistemi (DOA), vatandaşların yoğun ilgisi ve elde edilen başarılı sonuçların ardından 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirildi. Depozitolu ambalaj başına vatandaşlara ödenen teşvik bedeli ise 25 kuruştan 1 TL'ye yükseltildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın çevre ve sürdürülebilirlik alanında bir kez daha Türkiye'ye örnek olmasından gurur duyduklarını ifade etti. Alemdar, "Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'nin pilot şehri olmanın gururunu yaşadık. Sakaryalı hemşehrilerimiz çevre duyarlılığıyla bu projeye sahip çıktı ve kısa sürede önemli bir başarı hikayesi ortaya koydu. Bugün geldiğimiz noktada, Sakarya'da başlayan bu çevre seferberliğinin 81 ilimize yayılmış olmasını büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. Şehrimiz bir kez daha Türkiye'ye örnek olmuştur" dedi.

"Çevre yatırımlarımız kararlılıkla sürecek"

Sakarya'nın yeşili, doğası ve su kaynaklarıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Alemdar, "Çevreyi koruyan, geri dönüşümü teşvik eden ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedefleyen projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Geri dönüşümden sıfır atığa, iklim dostu yatırımlardan çevre eğitimlerine kadar her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm kurumlarımıza ve çevreye sahip çıkan kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sakarya. Sizlerin duyarlılığı sayesinde bugün Türkiye'nin dört bir yanında daha temiz bir gelecek için önemli bir adım atıldı" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sakarya, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sakarya öncülük etti, DOA sistemi artık 81 şehirde - Son Dakika

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