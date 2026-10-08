DESKİ’den Çivril’e 47,5 milyon TL’lik altyapı ağı - Son Dakika
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DESKİ’den Çivril’e 47,5 milyon TL’lik altyapı ağı

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DESKİ’den Çivril’e 47,5 milyon TL’lik altyapı ağı
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Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, büyüyen ve gelişen yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, büyüyen ve gelişen yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Çivril ilçesinin Akpınar ve Şehitler mahallelerine 47,5 milyon TL'lik yatırımla yeni kanalizasyon hattı kazandırılıyor.

Kentleşmeyle birlikte artan altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve vatandaşlara daha sağlıklı bir çevre sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Çivril ilçesinde önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Proje kapsamında, kanalizasyon hattı bulunmayan Akpınar ve Şehitler mahallelerinin yeni yerleşim bölgelerinde kanalizasyon altyapısı oluşturuluyor. Bu kapsamda toplam 9 bin 500 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşeniyor. 47 milyon 500 bin TL yatırım bedeliyle gerçekleştirilen çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin kanalizasyon ihtiyacının karşılanması ve bölgedeki altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çevresel kirlilik riski azaltılacak

Yeni yerleşim bölgelerinin kanalizasyon altyapısına kavuşturulmasıyla atık suların kontrollü biçimde toplanması ve bertaraf sürecine iletilmesi sağlanacak. Böylece çevresel kirlilik riskinin azaltılması, halk sağlığının korunması ve bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Proje, Akpınar ve Şehitler mahallelerinin gelişen yerleşim alanlarında altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesine de önemli bir katkı sağlayacak. Yapılacak yatırımla birlikte bölgenin mevcut ve gelecekteki altyapı ihtiyaçlarına yönelik daha sürdürülebilir bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

Arıtma tesisine kesintisiz entegrasyon

Projenin bir diğer ayağında ise döşenen yeni hatların mevcut sistemle entegre edilmesi ve atık suların Çivril Atıksu Arıtma Tesisi'ne güvenle ulaştırılması planlanıyor. Yeni kanalizasyon hatlarıyla toplanan evsel atık sular, doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeden doğrudan arıtma tesisine aktarılacak.

Kaynak: İHA
ÇivrilDESKİÇevreSon Dakika

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