Dev Yayın Balığı Avlandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniceçiftlik Barajında amatör balıkçı Yakup Dişli'nin oltasına tam 2 metre 57 santimetre uzunluğunda ve 157 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı takıldı.

Dev balığı kıyıya çıkarmak için yaklaşık yarım saat mücadele eden Yakup Dişli, yıllardır balık avladığını ancak böylesine büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Büyük heyecan yaşadığını belirten Dişli, "Daha önce de büyük balıklar yakaladık ama hiçbiri bunun kadar değildi. Çok zorlandık, yaklaşık yarım saat uğraştık. Sonunda Allah kısmet etti ve kıyıya çıkarmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Boyu ve ağırlığıyla dikkat çeken dev yayın balığı, bölgede görenleri hayrete düşürdü. - TEKİRDAĞ