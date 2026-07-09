Dev Yılan Balığı Mersin\'de İlgi Odağı

Mersin'de balıkçı tezgahında sergilenen yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığındaki dev yılan balığı ilgi odağı olurken, halk arasında şifa kaynağı olarak görülen balığa talep de arttı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Viranşehir Balık Pazarı'nda balıkçı tezgahına getirilen yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığındaki dev yılan balığı görenlerin ilgisini çekti. Uluslararası sularda kıyıdan yaklaşık 12 mil açıkta yakalanan yılan balığıyla, vatandaşlar fotoğraf çektirirken balık tezgahın ilgi odağı oldu.

Balıkçı Adem Polat, yaklaşık 25 yıllık meslek hayatında bu büyüklükte bir yılan balığını ikinci kez gördüğünü belirterek, balığın Akdeniz'de yaşadığını, yumurtlama döneminde ise Atlantik Okyanusu'na göç ettiğini söyledi. Halk arasında eklem ağrıları ile bel, boyun ve sırt fıtığına iyi geldiğine inanılan yılan balığını görmek için vatandaşlar tezgaha yoğun ilgi gösterirken, bazı kişilerin tedavi amacıyla balığı talep ettiği öğrenildi.

"12 mil açıkta yakalandı"

Balığın kıyıya yakın bölgelerde görülmediğini belirten Polat, "Dün gece Mersin açıklarında yaklaşık 12 mil açıkta bu yılan balığı yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 20 kilogram ağırlığında dev bir yılan balığı. 25 yıldır balıkçılık yapıyorum. Çocukken bu büyüklükte bir tane görmüştüm, bir de şimdi gördüm. Tezgaha geldikten sonra vatandaşlardan yoğun ilgi gördü, birçok kişi fotoğraf çektiriyor" dedi.

"Akdeniz'de yaşayıp Atlantik Okyanusu'nda yumurtluyor"

Yılan balığının ilginç yaşam döngüsüne değinen Polat, "Araştırmalarımıza göre bu balık Akdeniz'de yaşıyor ancak yumurtlama döneminde Atlantik Okyanusu'na kadar giderek yumurtalarını bırakıyor. Daha sonra gelişen yavrular yeniden Akdeniz'e dönüyor. Yaşam döngüsüyle oldukça dikkat çeken bir balık" ifadelerini kullandı.

"Sahillerde görülmez"

Vatandaşların denize girme konusunda endişe yaşadığını aktaran Polat, "Bize 'Akdeniz'de bu balık varsa biz denize nasıl giriyoruz?' diye soruyorlar. Ancak bu balık geceleri avlanıyor ve yaklaşık 12 mil açıkta yaşıyor. İnsanların yüzdüğü kıyı kesimlerine gelmez. Gündüz denizde görülmesi de neredeyse mümkün değildir" diye konuştu.

"Tedavi amacıyla isteyen hastalara ücretsiz vereceğiz"

Halk arasında yılan balığının bazı rahatsızlıklara iyi geldiğine dair inanışlar bulunduğunu söyleyen Polat, "Yıllardır eklem ağrıları ile bel, boyun ve sırt fıtığına iyi geldiği söyleniyor. Bu konuda bize çok sayıda hasta ulaşıyor. Balığa bir fiyat belirlemedik. Tedavi amacıyla almak isteyen hastalara ücretsiz vereceğiz. Satın almak isteyen olursa da verebiliriz" dedi. - MERSİN