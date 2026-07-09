Dev Yılan Balığı Mersin'de İlgi Odağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dev Yılan Balığı Mersin'de İlgi Odağı

Dev Yılan Balığı Mersin\'de İlgi Odağı
09.07.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yakalanan 2 metre uzunluğundaki yılan balığı, halk arasında şifa kaynağı olarak ilgi çekti.

Mersin'de balıkçı tezgahında sergilenen yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığındaki dev yılan balığı ilgi odağı olurken, halk arasında şifa kaynağı olarak görülen balığa talep de arttı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Viranşehir Balık Pazarı'nda balıkçı tezgahına getirilen yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığındaki dev yılan balığı görenlerin ilgisini çekti. Uluslararası sularda kıyıdan yaklaşık 12 mil açıkta yakalanan yılan balığıyla, vatandaşlar fotoğraf çektirirken balık tezgahın ilgi odağı oldu.

Balıkçı Adem Polat, yaklaşık 25 yıllık meslek hayatında bu büyüklükte bir yılan balığını ikinci kez gördüğünü belirterek, balığın Akdeniz'de yaşadığını, yumurtlama döneminde ise Atlantik Okyanusu'na göç ettiğini söyledi. Halk arasında eklem ağrıları ile bel, boyun ve sırt fıtığına iyi geldiğine inanılan yılan balığını görmek için vatandaşlar tezgaha yoğun ilgi gösterirken, bazı kişilerin tedavi amacıyla balığı talep ettiği öğrenildi.

"12 mil açıkta yakalandı"

Balığın kıyıya yakın bölgelerde görülmediğini belirten Polat, "Dün gece Mersin açıklarında yaklaşık 12 mil açıkta bu yılan balığı yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 20 kilogram ağırlığında dev bir yılan balığı. 25 yıldır balıkçılık yapıyorum. Çocukken bu büyüklükte bir tane görmüştüm, bir de şimdi gördüm. Tezgaha geldikten sonra vatandaşlardan yoğun ilgi gördü, birçok kişi fotoğraf çektiriyor" dedi.

"Akdeniz'de yaşayıp Atlantik Okyanusu'nda yumurtluyor"

Yılan balığının ilginç yaşam döngüsüne değinen Polat, "Araştırmalarımıza göre bu balık Akdeniz'de yaşıyor ancak yumurtlama döneminde Atlantik Okyanusu'na kadar giderek yumurtalarını bırakıyor. Daha sonra gelişen yavrular yeniden Akdeniz'e dönüyor. Yaşam döngüsüyle oldukça dikkat çeken bir balık" ifadelerini kullandı.

"Sahillerde görülmez"

Vatandaşların denize girme konusunda endişe yaşadığını aktaran Polat, "Bize 'Akdeniz'de bu balık varsa biz denize nasıl giriyoruz?' diye soruyorlar. Ancak bu balık geceleri avlanıyor ve yaklaşık 12 mil açıkta yaşıyor. İnsanların yüzdüğü kıyı kesimlerine gelmez. Gündüz denizde görülmesi de neredeyse mümkün değildir" diye konuştu.

"Tedavi amacıyla isteyen hastalara ücretsiz vereceğiz"

Halk arasında yılan balığının bazı rahatsızlıklara iyi geldiğine dair inanışlar bulunduğunu söyleyen Polat, "Yıllardır eklem ağrıları ile bel, boyun ve sırt fıtığına iyi geldiği söyleniyor. Bu konuda bize çok sayıda hasta ulaşıyor. Balığa bir fiyat belirlemedik. Tedavi amacıyla almak isteyen hastalara ücretsiz vereceğiz. Satın almak isteyen olursa da verebiliriz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Mersin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dev Yılan Balığı Mersin'de İlgi Odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
09:08
Bukele’den tarihe geçen operasyon 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:22:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Dev Yılan Balığı Mersin'de İlgi Odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.