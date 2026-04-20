Dicle\'de Etkili Sis, Trafiği Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Dicle ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR
