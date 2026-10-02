Diyarbakır Bismil\'de fırtına cami minaresini devirdi, tarım arazileri zarar gördü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle cami minaresi ve ağaç devrildi, bazı yapıların çatıları yıkıldı.

İlçe genelinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle, bir caminin minaresi yıkıldı, ağaçlar devrildi, bazı yapılarda bulunan çatılar zarar gördü. Olumuz havada tarım arazileri de zarar gördü. Hasar meydana gelen yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor.