Diyarbakır Bismil\'de fırtına cami minaresini devirdi, tarım arazileri zarar gördü

Diyarbakır Bismil'de fırtına cami minaresini devirdi, tarım arazileri zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Bismil'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, bir caminin minaresini yıktı, ağaçları devirdi ve bazı yapıların çatılarına zarar verdi. İlçe genelinde tarım arazileri de zarar gördü, hasar bölgelerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle cami minaresi ve ağaç devrildi, bazı yapıların çatıları yıkıldı.
İlçe genelinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle, bir caminin minaresi yıkıldı, ağaçlar devrildi, bazı yapılarda bulunan çatılar zarar gördü. Olumuz havada tarım arazileri de zarar gördü. Hasar meydana gelen yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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