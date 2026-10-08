Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için besleme alanları oluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü kapsamında kent genelinde sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada, sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sunulurken vatandaşlara da hayvanların yaşam hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hayvanların yaşam hakkına sahip çıkılması ve daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla kent genelinde farkındalık çalışması yürüttü. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaya; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı destek verdi. Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla, kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sunulması ve toplumda hayvan sevgisi ile yaşam hakkına ilişkin farkındalığın artırılması hedeflendi.

"Yaşam haklarına sahip çıkmak ortak sorumluluğumuz"

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Veteriner Hekim Sertap Balkaya, sokak hayvanlarının yaşam hakkının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Balkaya, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı olarak aşılama, kısırlaştırma, tedavi ve cerrahi operasyonların yanı sıra sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmaların da sürdürüldüğünü ifade etti.

"Besleme alanları oluşturuyoruz"

Kent genelinde belirli noktalarda besleme alanları oluşturduklarını aktaran Balkaya, bu alanlarla sokak hayvanlarının mama ve suya daha kolay ulaşmasının amaçlandığını söyledi. Balkaya, "Amacımız sadece onlara müdahale etmek, tedavi etmek değil. Bu kentin sadece bizim için değil, sokak hayvanları için de daha yaşanılabilir bir kent olduğunu göstermek" dedi.

Yaklaşan kış mevsimine de dikkat çeken Balkaya, vatandaşlara sokak hayvanları konusunda duyarlı olma çağrısında bulundu. Balkaya, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle tüm vatandaşları sokak hayvanlarının yaşam haklarına saygı göstermeye davet ederek, "Önümüz kış. Kapılarımızın, bahçelerimizin önüne bir kap temiz su, bir kap mama koyarsak onların yaşamlarını idame ettirmeleri için çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.