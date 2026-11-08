Diyarbakır Çermik\'te Bayrak Mahallesi yolu, çözüm gelmeyince mahallelilerce onarıldı

Diyarbakır Çermik'te Bayrak Mahallesi yolu, çözüm gelmeyince mahallelilerce onarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Bayrak Mahallesi'nde geçen yıl bol yağış nedeniyle bozulan yol, ilgili kurumlara başvurulmasına rağmen çözüm çıkmayınca mahallelilerce onarıldı. Araçlara zarar verip trafik güvenliğini tehlikeye sokan çukurlar beton harçla dolduruldu.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bozulan köy yolu, köylüler tarafından onarıldı.
Bayrak Mahallesi'nin bozulan mahalle yolu, mahalleliler tarafından kendi imkanlarıyla onarıldı. Geçen yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesinden dolayı yollarda oluşan çukurlar, beton harçlarla doldurularak onarıldı. Mahalle sakinleri ana yolla mahalle arasındaki yolda derin çukurlar oluştuğunu, bu çukurların araçlara zarar verip trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu, ilgili kurumlara başvurduklarını fakat herhangi bir çözüm olmadığı için yolu kendilerinin yaptıklarını söyledi.
Kaynak: İHA
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