Diyarbakır Çermik'te dağ keçileri kaydedildi, kaçak avlanmaya 940 bin TL ceza verilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermik'te nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri, Bayat Mahallesi'nde sürü halinde cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde keçilerin merada beslendiği izlenirken, kaçak avlanmaya 940 bin lira cezai işlem uygulanıyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Çermik ilçesi Bayat Mahallesi'nde Mustafa Göktepe isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, çok sayıda dağ keçisinin beslenmek için merada gezinti yaptıkları görüldü. Coğrafi yapısı itibari ile Çermik ilçesinde çok sayıda dağ keçileri barınıyor. Her geçen gün popülasyonu artan dağ keçileri, yaban hayatını renklendiriyor.
Öte yandan, dağ keçilerinin kaçak avlanması durumunda 940 bin lira cezai işlem uygulanıyor.
Kaynak: İHA
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