Diyarbakır Çermik'te kış hazırlığı için kurutma sezonu başladı, pazarda patlıcan 30 lira
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde eylül ayıyla birlikte kış hazırlıkları başladı. Vatandaşlar, organik ürünlerin satıldığı pazardan patlıcan ve biber alarak kurutma yapıyor. Pazartesi ve cuma kurulan pazara çevre ilçelerden de yoğun ilgi var.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kurutma sezonu başladı.
Doğal ve organik sebze ve meyveleriyle tanınan Çermik ilçesinde, eylül ayıyla birlikte vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı. İlçede kurulan pazarda vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri satın alabiliyor. Çermik organik sebze ve meyve pazarında patlıcanlar 25-30 lira arasında, dolmalık biberler 25-35 lira arasında satılıyor. Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü kurulan pazara, çevre ilçe ve köylerden de çok sayıda vatandaş geliyor.
Kış hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, hazırlıklarını yağışlar başlamadan tamamlamak istiyor.
Kaynak: İHA
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