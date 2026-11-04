Diyarbakır Çermik\'te Sütçü İmam Parkı mevkiinde yaya üst geçidi yapımına başlandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde okulların yoğun olduğu bölgeye üst geçit yapımına başlandı.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve İlçe Kaymakamı Adem Karataş'ın Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşmeleri sonucunda, okulların yoğun olduğu, öğrencilerin yoğun olarak kullandıkları yaya geçidini daha güvenli hale getirmek amacıyla Sütçü İmam Parkı mevkiine yaya üst geçidi çalışmalarına başlandı. Öğrenci yoğunluğunun çok olduğu, araç trafiğinin yoğun olduğu, kazaların yaşandığı bölgede üst geçit yapılması aileleri sevindirdi.