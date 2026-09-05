Diyarbakır Çüngüş'te yoldaki çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor; muhtar çağrıda bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır Çüngüş'te yoldaki çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor; muhtar çağrıda bulundu

Diyarbakır Çüngüş\'te yoldaki çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor; muhtar çağrıda bulundu
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Yukarı Şeyhler Mahallesi yolunda menfezde oluşan çukurlar, sürücülerin güvenliğini tehdit ediyor ve araçlarda arızalara yol açıyor. Mahalle Muhtarı Orhan Taş, yetkililere çukurların onarılması için çağrıda bulunarak, kaza yapan vatandaşların şikayetlerini kendisine ilettiğini belirtti.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Yukarı Şeyhler Mahalle yolunda oluşan çukurlar sürücü ve vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Yukarı Şeyhler Mahallesi yolunda menfezde oluşan çukurlar, araçların sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor. Yol boyunca bir çok noktada oluşan çukurlar araçların kaza yapmalarına davetiye çıkarıyor. Yukarı Şeyhler Mahallesi Muhtarı Orhan Taş; "Mahalle yolunda oluşan çukurlar araçların kaza yapmalarına, arızalanmalarına neden oluyor. Mahalle muhtarı olduğum için kaza yapan insanlar, gelip şikayetlerini bana bildiriyorlar. Bende buradan yetkililere mahalle yolumuzda oluşan derin çukurların onarılmasını ve mahallemizin bu sorunun giderilmesi çağrısında bulunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır Çüngüş'te yoldaki çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor; muhtar çağrıda bulundu - Son Dakika
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