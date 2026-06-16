DBB, kırsal ulaşım altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika
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DBB, kırsal ulaşım altyapısını güçlendiriyor

DBB, kırsal ulaşım altyapısını güçlendiriyor
16.06.2026 15:05  Güncelleme: 15:07
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek için 13 ilçede toplam 476,6 kilometrelik yol yapım, bakım ve onarım çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 13 ilçede yaklaşık 477 kilometrelik yol yapım, bakım ve onarım programını hayata geçiriyor. Çalışmalar kapsamında yüzlerce mahalle ve grup yolunda sathi kaplama, beton yol, stabilize, parke, menfez ve istinat duvarı uygulamaları gerçekleştirilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların ulaşımını sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program kapsamında Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Toplam 476,6 kilometrelik yol ağını kapsayan programda, kırsal mahalle ve grup yollarında birinci ve ikinci kat sathi kaplama asfalt uygulamaları, beton yol yapımları, stabilize ve alt temel çalışmaları ile kilitli parke döşemeleri yapılacak. Yol güvenliğini artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda menfez ve istinat duvarı imalatları da gerçekleştirilecek.

Kırsal ulaşım ağı güçlendirilecek

Çalışmalarla birlikte kırsal mahallelerin ilçe merkezleriyle bağlantılarının güçlendirilmesi, ulaşım sürelerinin kısaltılması ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Özellikle kış aylarında ulaşımda sorun yaşanan güzergahlarda altyapının güçlendirilmesi için bakım ve yenileme çalışmaları yürütülecek. Program kapsamında bazı ilçelerde devam eden çalışmalar sürdürülürken, birçok güzergahta ise yeni sezon yatırımları hayata geçirilecek. Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı kırsal yol programı kapsamında 13 ilçede toplam 476,6 kilometrelik yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Programla birlikte kırsal mahallelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması amaçlanıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre DBB, kırsal ulaşım altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika

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