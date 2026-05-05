Diyarbakır\'da Şiddetli Yağmur ve Fırtına

Diyarbakır kent merkezi ve Çınar ilçesinde şiddetli yağmur yolları göle çevirirken, bazı binaların çatıları fırtınada hasar gördü.

Kentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çınar ilçesi Çömçeli Mahallesi'nde ise sağanak ve etkili olan fırtınada bir besiciye ait binanın çatısı çöktü. Yapıda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. - DİYARBAKIR