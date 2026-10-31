Diyarbakır\'da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler farlarını yakıp ilerledi

Diyarbakır'da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler farlarını yakıp ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan sis yer yer yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler sisli havada araç farlarını yakarak takip mesafesini korudu ve trafikte dikkatli ilerledi.
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak, takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi.
Kaynak: İHA
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