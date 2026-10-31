Diyarbakır'da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler farlarını yakıp ilerledi - Son Dakika
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Diyarbakır'da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler farlarını yakıp ilerledi

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Diyarbakır\'da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler farlarını yakıp ilerledi
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Diyarbakır\'da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler farlarını yakıp ilerledi
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Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan sis yer yer yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler sisli havada araç farlarını yakarak takip mesafesini korudu ve trafikte dikkatli ilerledi.

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak, takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi.

Kaynak: İHA
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