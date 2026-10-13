Diyarbakır Dicle'de yağmur sürerken gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Diyarbakır Dicle'de yağmur sürerken gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu

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Diyarbakır Dicle\'de yağmur sürerken gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gün içinde aralıklarla yağan yağmur sürerken gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağının renkli tonları görsel şölen oluşturdu ve belli bir süre sonra kayboldu.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gün içinde ara ara yağan yağmurla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, renkli görüntülere sahne oldu.

İlçede bir yandan yağmur yağarken, diğer yandan gökkuşağının renkli tonları ortaya çıktı. Görsel şölen oluşturan gökkuşağının renkli tonları, belli bir süre sonra ortadan kayboldu.

Kaynak: İHA
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