Diyarbakır Dicle\'de yağmur sürerken gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gün içinde ara ara yağan yağmurla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, renkli görüntülere sahne oldu.

İlçede bir yandan yağmur yağarken, diğer yandan gökkuşağının renkli tonları ortaya çıktı. Görsel şölen oluşturan gökkuşağının renkli tonları, belli bir süre sonra ortadan kayboldu.