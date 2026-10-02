Diyarbakır Silvan\'da sağanak ve dolu taşkın oluşturdu, ev ve iş yerlerini su bastı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu su taşkınlarına neden oldu.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Diyarbakır merkez ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde Silvan ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış, bir süre yerini doluya bıraktı. Sağanak ve dolu nedeni ile ilçede birçok ev ve iş yerin su bastı, cadde ve sokaklarda taşkınlar oluştu. Yağıştan kaçan vatandaşlar bina saçakları ile kapalı alanlara sığındı.

Bölgede yağışların gün boyu devam edeceği öğrenildi.