DKMP Sarıkum'da Gerze'deki öğrencilere kuş gözlemi ve biyoçeşitlilik eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DKMP Sarıkum'da Gerze'deki öğrencilere kuş gözlemi ve biyoçeşitlilik eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DKMP Sarıkum\'da Gerze\'deki öğrencilere kuş gözlemi ve biyoçeşitlilik eğitimi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop DKMP Müdürlüğü, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda Gerze'deki ortaokul öğrencilerine kuş gözlemi ve biyolojik çeşitlilik eğitimi verdi. Öğrenciler, doğal yaşamın korunması ve canlı türlerinin ekosistemdeki rolleri hakkında bilgilendirildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde eğitim gören Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu öğrencileri, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda düzenlenen kuş gözlemi ve biyolojik çeşitlilik eğitimine katılarak doğal yaşamın korunmasının önemini öğrendi.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda öğrencilere yönelik kuş gözlemi ve biyolojik çeşitlilik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programına, Gerze ilçesinde bulunan Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. DKMP Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere doğal yaşamın korunması, biyolojik çeşitliliğin önemi ve doğadaki canlı türlerinin ekosistemdeki rolleri hakkında bilgiler verildi.

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, kuş gözlemi yaparak bölgenin doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitimde, doğal yaşam alanlarının korunmasının ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerde doğa sevgisi ve çevre bilincinin geliştirilmesini amaçlayan etkinlik, kuş gözlemi ve bilgilendirme çalışmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
EğitimGerzeSinopYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi Yargıtay’dan kritik karar 8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 13:02:46. #.0.2#
SON DAKİKA: DKMP Sarıkum'da Gerze'deki öğrencilere kuş gözlemi ve biyoçeşitlilik eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei