Dolu Aydın ve İzmir'de Ağaçları Vurdu - Son Dakika
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Dolu Aydın ve İzmir'de Ağaçları Vurdu

Dolu Aydın ve İzmir\'de Ağaçları Vurdu
09.06.2026 20:27
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Aydın ve İzmir'de etkili olan dolu, incir, kestane ve kiraz ağaçlarında hasara yol açtı.

Aydın ile İzmir arasında kalan dağlarda etkili olan dolu yağışı sebebiyle, incir, kestane ve kiraz ağaçları zarar görürken, yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle özellikle yeni oluşan incir meyvelerinde hasar oluştu.

Aydın ile İzmir arasında kalan dağlık bölgelerde akaşm üzeri dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Köşk ve Efeler'e bağlı Umurlu, Eğrikavak mahalleri ile İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çayır Mahallesi çevresinde etkili olan yağış yaklaşık yarım saat sürdü. Aniden bastıran dolu yağışı, başta incir, kestane ve kiraz bahçeleri olmak üzere tarım alanlarında hasara neden oldu. Dolu taneleri, incir ağaçlarının yaprak ve sürgünleri ile incir ve kiraz ağaçlarında hasara neden olduğu belirtildi. Bölgedeki üreticiler, sezonun henüz başında meydana gelen dolu yağışının ürün kaybı yaşanabileceğini ifade etti. Üreticiler, son yıllarda artan ani hava olaylarının tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin giderek büyüdüğünü belirterek, dolu yağışının incir üretiminde verim kaybına neden olmasından endişe duyduklarını dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Dolu Aydın ve İzmir'de Ağaçları Vurdu - Son Dakika

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