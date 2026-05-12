Dolup taşan gölet Çameli\'ne bereket getirdi

Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan Cumaalanı Göledi, bu yıl yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak savaktan taşan suyuyla bölge üreticisine umut oldu. Özellikle tarım ve hayvancılık açısından önemli bir noktada bulunan mahallede, göledin doluluk seviyesine ulaşması büyük sevinç yaşattı.

Yaklaşık 450 dönüm arazinin sulanmasına katkı sağlayacak olan göledin, özellikle seracılık faaliyetleriyle öne çıkan Cumaalanı Mahallesi için önemli bir destek sağlayacağı belirtildi.

450 dönüm arazi suyla buluşacak

Bölgede sulu tarım yapmak isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyan yatırımın, üretim kapasitesini artırması bekleniyor. Göletteki su seviyesinin tamamen dolmasıyla birlikte savaktan taşan görüntüler dikkat çekerken, mahallede tarımsal faaliyetlerin daha güçlü şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Tam doluluk seviyesine ulaşan Cumaalanı Göledi, yaklaşık 450 dönüm arazinin su ihtiyacını karşılayacak. Özellikle yaz döneminde yaşanan su ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyan göledin, mahalledeki üreticilere önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Seracılık ve hayvancılık alanında aktif üretimin sürdüğü mahallede, gölet sayesinde tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale gelmesi hedefleniyor. Sulu tarım yapmak isteyen vatandaşlar için adeta can suyu olacak yatırımın, üretim gücünü artıracağı bildirildi. Ayrıca mahalle dışında seracılık yapan vatandaşların da yeniden mahallelerine dönerek üretime katkı sunmalarının amaçlandığı belirtildi. Tarım ve hayvancılığın güçlenmesine destek olması beklenen göledin, bölge ekonomisine de katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumaalanı Göledinin mahalleye kazandırılmasında emeği geçen isimlere teşekkür etti. Başkan Arslan, göledin bölge için önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek katkı sunan isimleri tek tek açıkladı. Başkan Arslan; AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz'a, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na, AK Parti Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Şahin Tin ve Cahit Özkan'a, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Göledin mahalleye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Arslan, yatırımın hem tarım hem de hayvancılık açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - DENİZLİ