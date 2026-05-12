Dolup taşan gölet Çameli\'ne bereket getirdi

12.05.2026 09:47  Güncelleme: 09:48
Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Cumaalanı Mahallesi'nde bulunan Cumaalanı Göledi, bu yıl yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak savaktan taşmaya başladı. Gölette biriken suyun taşması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılanırken, tarımsal üretim açısından da büyük umut oldu.

Yaklaşık 450 dönüm arazinin sulanmasına katkı sağlayacak olan göledin, özellikle seracılık faaliyetleriyle öne çıkan Cumaalanı Mahallesi için önemli bir destek sağlayacağı belirtildi.

Bölgede sulu tarım yapmak isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyan yatırımın, üretim kapasitesini artırması bekleniyor. Göletteki su seviyesinin tamamen dolmasıyla birlikte savaktan taşan görüntüler dikkat çekerken, mahallede tarımsal faaliyetlerin daha güçlü şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Tam doluluk seviyesine ulaşan Cumaalanı Göledi, yaklaşık 450 dönüm arazinin su ihtiyacını karşılayacak. Özellikle yaz döneminde yaşanan su ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyan göledin, mahalledeki üreticilere önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Seracılık ve hayvancılık alanında aktif üretimin sürdüğü mahallede, gölet sayesinde tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale gelmesi hedefleniyor. Sulu tarım yapmak isteyen vatandaşlar için adeta can suyu olacak yatırımın, üretim gücünü artıracağı bildirildi. Ayrıca mahalle dışında seracılık yapan vatandaşların da yeniden mahallelerine dönerek üretime katkı sunmalarının amaçlandığı belirtildi. Tarım ve hayvancılığın güçlenmesine destek olması beklenen göledin, bölge ekonomisine de katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumaalanı Göledinin mahalleye kazandırılmasında emeği geçen isimlere teşekkür etti. Başkan Arslan, göledin bölge için önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek katkı sunan isimleri tek tek açıkladı. Başkan Arslan; AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz'a, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na, AK Parti Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Şahin Tin ve Cahit Özkan'a, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Göledin mahalleye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Arslan, yatırımın hem tarım hem de hayvancılık açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - DENİZLİ

10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
09:42
Olivia Rodrigo ile Yamal'ın ne konuştukları ortaya çıktı
Türkiye’deki ABD’li dev şirket iflas etti Alacaklılar kapıya dayandı
09:20
Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu
Türkiye’de bir ilk 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:14:45. #7.13#
