Dron ile Yangın Gözetimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanla iç içe bulunan Çamurhamamı Mahallesi muhtarı, aşırı sıcaklar nedeniyle gelen yangın tehlikesine karşı ormanlarını dron ile gözetliyor.

Sahip olduğu eşsiz doğal güzellikler ve UNESCO tescilli kültürel değerleriyle dikkat çeken Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çamurhamamı Mahallesi'nde, kurak geçen yaz mevsimiyle birlikte yangın teyakkuzu başladı. Sık bir ormanlık bölgenin neredeyse tam ortasında yer alan mahallede yangınlara karşı teknolojik imkanlar devreye sokuldu. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı gözetleme kulelerinden 7 gün 24 saat gözetlenen bölgede Çamurhamamı Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz da çevresini saran sık çam ormanlarını düzenli olarak dron uçurarak kontrol etmeye başladı. Özellikle tek giriş çıkışın bulunması nedeniyle müdahale ve tahliye süreçlerinin zorlaşabileceği ihtimaline karşı Muhtar Atakan Oğuz'un bireysel olarak üstlendiği 'havadan nöbet' uygulaması, bölgedeki en ufak bir şüpheli durumun veya dumanın erken tespit edilmesini sağlıyor.

Muhtar Oğuz'un gerçekleştirdiği bu dronlu gözetleme sayesinde, hem mahallenin sahip olduğu UNESCO tescilli kültürel miras koruma altına alınıyor hem de yaşanabilecek bir tehlike anında itfaiye ve orman ekiplerine anında doğru konum bilgisi aktarılması hedefleniyor.

Geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek teknolojiyle mahallesini koruyan muhtar Atakan Oğuz'un bu adımı, hem örnek bir davranış olarak gösteriliyor hem de mahallelilere de güven veriyor.

"Dron ile devriye atıyorum"

Gerek Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile gerekse de jandarma ekipleriyle sürekli irtibatta olduğunu ve en ufak şüpheli durumlarda haberleştiklerini belirten Muhtar Atakan Oğuz, "Mahallemiz ormanla iç içe. Allah muhafaza yangın çıksa mahallemiz yangının ortasında kalabilme riskiyle karşı karşıya. Mahallemizdeki orman yangınının önüne geçmek için gerekse Salihli Kaymakamlığımız gerekse de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri koordinesinde otların temizlenmesi için başvurularımızı yaptık. Bu yıl yağışlar çok olduğu için otlar daha da fazlalaştı. Otları temizleyerek aradaki bağlantıyı kesebilirsek mahallemizde çıkan yangının ormana sıçramasını, ormanda çıkan yangının mahalleye sıçramasını engelleyebiliriz. Ben de dron ile gerekli devriyeleri atıyorum. Olumsuz bir durumla karşılaştığımızda gerekli yerlere görüntüleri iletiyorum. Allahdiyen Mahallemizde de Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın gözetleme kulemiz var. Kule ile sürekli irtibattayız. Ben de dron ile onların göremeyeceği noktaları gözetliyorum. Gözden kaçan durumları onlara iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekleyen Muhtar Atakan Oğuz, "Orman içinde otlar çok, yangın riski yüksek. Halkımızdan da bilinçli olmasını istiyorum. Her noktayı kontrol etmek elbette ki zor. Bir sigara izmariti dahi yangına sebebiyet verebilir. Halkımız da bu konuda duyarlı olsun" dedi. - MANİSA