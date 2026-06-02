Drone ile Ayıları Uzaklaştırma Çabası

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir yetiştiricinin, sürüsüne yaklaşan bozayıları drone ile uzaklaştırmaya çalışırken bir ayıya ettiği beddua izleyenleri güldürdü.

Refahiye ilçesine bağlı Orçul bölgesinde, Kamberağa köyü yakınlarında ineklerini otlatan Baki Kaya, sürüsüne yaklaşan 3 bozayıyı fark etti. Amatör olarak doğa fotoğrafçılığı ve video çekimleri de yapan Kaya, ayıların hayvanlarına zarar vermemesi için yanında bulunan droneyi havalandırdı.

Dronun ayıların bulunduğu alana yönlendirilmesiyle bozayılar bölgeden uzaklaşmaya başladı. Ancak gitmekte isteksiz davranan bir ayıya seslenen Kaya'nın yaptığı esprili beddua, ortaya tebessüm ettiren anlar çıkardı.

Bozayıların sürüye zarar vermeden doğal yaşam alanlarına döndüğünü belirten Kaya, teknolojinin hayvancılıkta güvenlik amacıyla da etkili şekilde kullanılabildiğini söyledi. O anlar ise drone kamerasına yansıdı. - ERZİNCAN