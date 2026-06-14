Dronu İzleyen Ayı Anları - Son Dakika
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Dronu İzleyen Ayı Anları

Dronu İzleyen Ayı Anları
14.06.2026 10:33
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Tunceli'de bir ayı, dronu merakla izlerken görüntülendi. Temkinli davranarak uzaklaştı.

Tunceli'de bir ayının meraklı gözlerle dronu izlediği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Pülümür ilçesinde dağlık alanda dolaşan bir ayı, dron kamerasına yansıdı. Doğal yaşam alanında görüntülenen ayı, dronun çıkardığı sesi duyunca aniden durarak başını yukarı kaldırdı. Gökyüzündeki dronu uzun süre dikkatle izleyen ayı, çevresini kontrol ettikten sonra temkinli davranarak hızla bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, doğa fotoğrafçısı Barış Coşkun tarafından saniye saniye dron kamerası ile kaydedildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, 3. Sayfa, Tunceli, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

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