Duacı'da alt yapı çalışmaları tamamlanan 34 sokağa sıcak asfalt

27.04.2026 13:14  Güncelleme: 13:16
Kepez Belediyesi, Duacı Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan 34 sokağı sıcak asfaltla buluşturuyor.

Sıcak asfalt öncesinde sokaklarda sürdürülen zemin hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bölgede 3-5 sokağın programa dahil edilmediğini, bunun nedeninin ise bu sokaklarda altyapı çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması olduğunu belirtti. Altyapı bitmeden sıcak asfalt dökmenin doğru olmadığını vurgulayan Başkan Kocagöz, "Bu milletin parası. Altyapı bitmeden sıcak asfalt dökmek yazıktır, günahtır, yetim hakkıdır" dedi.

Antalya'nın Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapısı tamamlanan bölgelerde planlı ve programlı bir şekilde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlayışıyla hareket eden Kepez Belediyesi, hizmet önceliğini ihtiyaç duyulan ve altyapısı tamamlanan alanlara vererek kalıcı çözümler üretiyor. Çalışmalar kapsamında; Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Duacı Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan 34 sokağı sıcak asfaltla buluşturacak. Sıcak asfalt çalışmaları tamamlandığında toplam 83 bin metrekarelik alan asfaltlanmış, 10 kilometrelik yol ağı yenilenmiş ve projede 14 bin ton asfalt kullanılmış olacak.

Önce alt yapı sonra sıcak asfalt

Sıcak asfalt öncesi devam eden zemin hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Asfalt sezonuna başlıyoruz. Sıcak asfalt sözleşmemiz yeni imzalandı ve Duacı'da altyapısı tamamlanan tüm sokaklar artık sıcak asfalta kavuşuyor. Projenin yaklaşık maliyeti 60 milyon lira civarında. Toplamda 34 sokak bulunuyor. Ancak altyapısı henüz tamamlanmayan 3-5 sokağımızı programa dahil etmedik. Biz her zaman şunu söyledik: Altyapısı bitmeden yapılan asfalt yazıktır, günahtır, yetim hakkıdır. Bu nedenle önceliğimiz altyapının tamamen tamamlanmasıdır. Duacı örneğinde olduğu gibi; doğalgaz hatları çekildi, içme suyu boruları yenilendi, elektrik altyapısı güçlendirildi, telekom ve fiber internet hatları getirildi. Yani Duacı, altyapı açısından tüm ihtiyaçları karşılanmış modern bir şehir kimliğine kavuştu. Hep söylüyoruz; Kepez değişiyor, gelişiyor. Bugün yaptıklarımız da bunun en somut örnekleridir. Geçmişte vatandaşlarımız bazı sıkıntılar yaşadı, yollar kötüydü. Bunun için özür diliyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki kalıcı hizmetlerin bir bedeli vardır" dedi.

"Biz emanetçiyiz" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Bu milletin parası. Onun için kaynakları en doğru şekilde kullanmak zorundayız. Bugüne kadar 1 milyar 226 milyon liralık borç ödedik. Bir yandan borç öderken, bir yandan da projelerimizi yaklaşık 1,5 yıl içinde yüzde 50'sini hayata geçirdik. Biz vatandaşlarımıza layık olmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı

13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:42
Mansur Yavaş cephesinden “Her koşulda adayım“ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
