Düden Gölü'nde Leyleklerin Uçuşları
Kulu'daki Düden Gölü'nde leyleklerin dron ile havadan görüntülenen hareketliliği gözlemlendi.
Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Düden Gölü'nde konaklayan leyleklerin gökyüzündeki hareketliliği, dron ile havadan görüntülendi.
Göl çevresinde bir araya gelen leylekler, uçuşları ve birlikte yaptıkları hareketler dikkat çekerken, bölgede bir süre uçan leyleklerin oluşturduğu görüntüler, dron ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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