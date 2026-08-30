Düden Gölü'nde Leyleklerin Uçuşları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düden Gölü'nde Leyleklerin Uçuşları

Düden Gölü\'nde Leyleklerin Uçuşları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulu'daki Düden Gölü'nde leyleklerin dron ile havadan görüntülenen hareketliliği gözlemlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Düden Gölü'nde konaklayan leyleklerin gökyüzündeki hareketliliği, dron ile havadan görüntülendi.

Göl çevresinde bir araya gelen leylekler, uçuşları ve birlikte yaptıkları hareketler dikkat çekerken, bölgede bir süre uçan leyleklerin oluşturduğu görüntüler, dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düden Gölü'nde Leyleklerin Uçuşları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

10:23
Messi’den 4 gollü şov
Messi'den 4 gollü şov
10:06
Cem Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
09:57
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme Şüpheli sayısı 3’e çıktı
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı
09:35
Meteoroloji’den sağanak uyarısı Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm
09:00
Nepal’de bilanço her saat ağırlaşıyor Hastane önlerinde acı bekleyiş
Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş
08:15
Cem Yılmaz yoğun bakımda Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cem Yılmaz yoğun bakımda! Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 10:52:42. #7.13#
SON DAKİKA: Düden Gölü'nde Leyleklerin Uçuşları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement