Duyarlı Vatandaş Çeşmeyi Temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duyarlı Vatandaş Çeşmeyi Temizledi

Duyarlı Vatandaş Çeşmeyi Temizledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Gerede'de İsmail Varlıtürk, hayvanların su içtiği çeşmeyi temizleyerek takdir topladı.

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Aşağıovacık Yaylası'nda duyarlı vatandaş, büyükbaş hayvanların su içtiği yosun ve taşlarla kirlenen çeşmeyi temizledi.

Gerede ilçesine bağlı Aşağıovacık Yaylası'na giden İsmail Varlıtürk, hayvanların su ihtiyacını karşıladığı çeşmenin yalağında yosun ve taşların biriktiğini gördü. Çeşmenin temizlenmesi için harekete geçen Varlıtürk, önce yalaktaki suyu tahliye etti. Ayakkabılarını çıkararak çeşmenin içine giren vatandaş biriken taşları topladı, duvarlarda ve zeminde oluşan yosunları elleriyle temizledi. Varlıtürk, temizlik işleminin ardından çeşmenin suyunu yeniden akıttı. Temizlenen çeşme, yayladaki büyükbaş hayvanların kullanımına hazır hale getirildi. Varlıtürk'ün duyarlı davranışı takdir topladı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Gerede, Çevre, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Duyarlı Vatandaş Çeşmeyi Temizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Lahor’da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı Lahor'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı
Görüntüler infial yaratmıştı Tekmelenen adam sessizliğini bozdu Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:58
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 11:57:57. #7.12#
SON DAKİKA: Duyarlı Vatandaş Çeşmeyi Temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.