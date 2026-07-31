Duyarlı Vatandaş Çeşmeyi Temizledi

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Aşağıovacık Yaylası'nda duyarlı vatandaş, büyükbaş hayvanların su içtiği yosun ve taşlarla kirlenen çeşmeyi temizledi.

Gerede ilçesine bağlı Aşağıovacık Yaylası'na giden İsmail Varlıtürk, hayvanların su ihtiyacını karşıladığı çeşmenin yalağında yosun ve taşların biriktiğini gördü. Çeşmenin temizlenmesi için harekete geçen Varlıtürk, önce yalaktaki suyu tahliye etti. Ayakkabılarını çıkararak çeşmenin içine giren vatandaş biriken taşları topladı, duvarlarda ve zeminde oluşan yosunları elleriyle temizledi. Varlıtürk, temizlik işleminin ardından çeşmenin suyunu yeniden akıttı. Temizlenen çeşme, yayladaki büyükbaş hayvanların kullanımına hazır hale getirildi. Varlıtürk'ün duyarlı davranışı takdir topladı.