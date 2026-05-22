Minik elleriyle fideleri toprakla buluşturdular - Son Dakika
22.05.2026 09:31  Güncelleme: 09:32
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Tarım Akademisi iş birliğiyle ata tohumlarından yetiştirilen 1200 fide, Cumhuriyet İlkokulu'nda 550 öğrenciye dağıtıldı ve dikim etkinliği yapıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Düzce Belediyesi Tarım Akademisi'nin katkılarıyla ata tohumlarından yetiştirilen fideler, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileriyle buluşturuldu. Çocuklarda doğa sevgisi, üretim bilinci ve tarımsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen programda fide dağıtımı ve fide dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen programa; Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında, Düzce Belediyesi Tarım Akademisi ve üretici Şenol Özmen'in katkılarıyla ata tohumlarından yetiştirilen toplam bin 200 adet domates, salatalık ve patlıcan fidesi, Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören 550 öğrenciye dağıtıldı. Öğrenciler, kendilerine verilen fideleri öğretmenleri ve teknik personel eşliğinde toprakla buluşturdu.

İl Müdürü Esra Uzun, çocukları toprakla, üretimle ve doğayla buluşturmanın son derece anlamlı olduğunu belirterek, ata tohumlarının geçmişten geleceğe taşınan kültürel bir miras ve biyolojik çeşitliliğin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Uzun, çocukların ata tohumlarından yetiştirilen fidelerle buluşmasının, üretim kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uzun konuşmasında, öğrencilerin yalnızca bir fide dikmediğini; aynı zamanda emeği, üretimi, sabrı ve doğaya sahip çıkmayı öğrendiklerini belirterek, küçük yaşta kazanılan doğa sevgisi ve üretim bilincinin gelecekte daha güçlü bir tarım ve daha bilinçli bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

İl Müdürü Gülşen Özer ise çocukların erken yaşlardan itibaren doğayla temas kurmasının, emek ve sorumluluk bilinci kazanmasının eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte öğrenciler, ata tohumlarından yetiştirilen fideleri toprakla buluşturarak hem uygulamalı tarım deneyimi yaşadı hem de üretimin ilk adımlarını öğrenme fırsatı buldu. Program, öğrencilerin fide dikimiyle devam ederken, çocukların doğayla iç içe büyümelerine, üretimin değerini kavramalarına ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması yönüyle anlamlı bir farkındalık etkinliği olarak gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

