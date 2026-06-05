Temiz şehir Düzce'nin duyarlı çocukları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Temiz şehir Düzce'nin duyarlı çocukları

Temiz şehir Düzce\'nin duyarlı çocukları
05.06.2026 21:09  Güncelleme: 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi ve Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinliğinde kortej yürüyüşü, atık pil yarışması ödülleri ve geri dönüşüm kostümleriyle çevre bilinci vurgulandı.

Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği iş birliğinde Türkiye Çevre Haftası ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında önemli bir etkinlik düzenlendi. Cedidiye Meydanı'ndan Anıtpark'a düzenlenen kortej ile başlayan etkinlikte Atık Pil Yarışmasında dereceye girenler ödül aldı, miniklerin geri dönüşüm anlayışıyla yeniden yorumladığı kostümler büyük ilgi gördü.

Düzce Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Okan Kaltu, il müdürleri ve öğretmenler katıldı. Çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Anıtpark Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yürüyüşte doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik mesajlar verildi.

Dereceye giren okullara spor seti ve kırtasiye çeki

Düzce Belediyesi Bando Takımı'nın konseri eşliğinde Anıtpark'a gelen topluluk burada hazırlanan stantlarda geri dönüşüm malzemelerinden yapılan atölye çalışmalarını inceleme fırsatı buldu. Organizasyonun devamında Dünya Çevre Günü kapsamında Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geri Dönüşüm Yarışmalarında dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Atık Pil Toplama Kampanyasında sıralamaya giren sınıflara spor seti ve kırtasiye hediye çeki verildi. Öğrencilerin çevre konusunda gösterdiği duyarlılık takdir toplarken, ödül töreninde çevre dostu projelerin önemine dikkat çekildi.

Alanda spor alanları kuruldu, pamuk şeker ikram edildi

Organizasyon kapsamında Temiz Şehir Düzce anlayışı ziyaretçilere hatırlatılırken spor alanlarında çevre temizliği temalı yarışmalar düzenlendi, pamuk şeker ikramı yapıldı. Çocuklara Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan Temiz Çevre bilinci aşılamak amaçlı bilgilendirme kitapçıkları dağıtıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Etkinlik, Türkiye, Eğitim, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Temiz şehir Düzce'nin duyarlı çocukları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anadolu’nun kayıp dili “Sidece“de 31 harf tespit edildi Anadolu'nun kayıp dili "Sidece"de 31 harf tespit edildi
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
ABD’den İsrail dahil 14 ülke için seyahat uyarısı ABD'den İsrail dahil 14 ülke için seyahat uyarısı
Filenin Sultanları, Hollanda karşısında varlık gösteremedi Filenin Sultanları, Hollanda karşısında varlık gösteremedi

21:01
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
20:48
Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum
20:21
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
19:59
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti Başsavcılık soruşturma başlattı
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı
18:18
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 21:24:29. #7.12#
SON DAKİKA: Temiz şehir Düzce'nin duyarlı çocukları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.