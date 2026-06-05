Temiz şehir Düzce\'nin duyarlı çocukları

Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği iş birliğinde Türkiye Çevre Haftası ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında önemli bir etkinlik düzenlendi. Cedidiye Meydanı'ndan Anıtpark'a düzenlenen kortej ile başlayan etkinlikte Atık Pil Yarışmasında dereceye girenler ödül aldı, miniklerin geri dönüşüm anlayışıyla yeniden yorumladığı kostümler büyük ilgi gördü.

Düzce Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Okan Kaltu, il müdürleri ve öğretmenler katıldı. Çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Anıtpark Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yürüyüşte doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik mesajlar verildi.

Dereceye giren okullara spor seti ve kırtasiye çeki

Düzce Belediyesi Bando Takımı'nın konseri eşliğinde Anıtpark'a gelen topluluk burada hazırlanan stantlarda geri dönüşüm malzemelerinden yapılan atölye çalışmalarını inceleme fırsatı buldu. Organizasyonun devamında Dünya Çevre Günü kapsamında Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geri Dönüşüm Yarışmalarında dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Atık Pil Toplama Kampanyasında sıralamaya giren sınıflara spor seti ve kırtasiye hediye çeki verildi. Öğrencilerin çevre konusunda gösterdiği duyarlılık takdir toplarken, ödül töreninde çevre dostu projelerin önemine dikkat çekildi.

Alanda spor alanları kuruldu, pamuk şeker ikram edildi

Organizasyon kapsamında Temiz Şehir Düzce anlayışı ziyaretçilere hatırlatılırken spor alanlarında çevre temizliği temalı yarışmalar düzenlendi, pamuk şeker ikramı yapıldı. Çocuklara Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan Temiz Çevre bilinci aşılamak amaçlı bilgilendirme kitapçıkları dağıtıldı. - DÜZCE