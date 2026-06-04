Çocuklardan ortak çağrı "Kirletme, temizle" - Son Dakika
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Çocuklardan ortak çağrı "Kirletme, temizle"

Çocuklardan ortak çağrı "Kirletme, temizle"
04.06.2026 09:54  Güncelleme: 09:59
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Düzce Belediyesi ve AHBAP Derneği, Çevre Haftası kapsamında Melen Su Park'ta öğrencilerle bir araya gelerek çöp topladı ve 'kirletme, temizle' çağrısı yaptı. Etkinlik sonunda çocuklara 'Sıfır Atık' kitabı hediye edildi.

Düzce Belediyesi ve AHBAP Derneği, Çevre Haftası dolayısıyla örnek bir iş birliğine imza attı. Çevre temizliği ve sürdürülebilir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla Melen Su Park'ta bir araya gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, AHBAP Derneği üyeleri ile Düzce TED Koleji öğrencileri hem çöp topladı hem de ortak çağrı yaptı.

Düzce Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli organizasyonlarla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Çevre temizliği, çöp atma kuralları ve sürdürülebilir gelecek için çeşitli uygulamalar yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü bu kez AHBAP Derneği ve Düzce TED Koleji öğrencileri ile bir araya geldi. Melen Su Park'ta gerçekleşen buluşma kapsamında çocuklar çevreye gelişi güzel atılan çöpleri toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için büyük önem taşıyan çevre temizliği konusunda herkesin daha bilinçli olması gerektiğini söyleyen çocuklar, yere çöp atma konusunda çok hassas davrandıklarını belirterek büyüklerin de aynı dikkat ve özeni göstermesini dilediklerini söyledi. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğretmenleri ve AHBAP Derneği üyeleri ile iş birliği halinde Melen Su Park'ın sosyal yaşam alanlarında mıntıka temizliği yaptıktan sonra ortak bir çağrı yapan çocuklar 'kirletme, temizle' diyerek çevre temizliğine dikkat çekti.

Etkinlik sonunda Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sıfır Atık' kitabı çocuklara hediye edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Eğitim, Hediye, Ahbap, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çocuklardan ortak çağrı 'Kirletme, temizle' - Son Dakika

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