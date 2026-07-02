Sokağa evsel atık atarken fotoğraflandı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde çevreyi kirlettiği belirlenen bir şahsa idari para cezası uygulayarak, yol kenarına bıraktığı atıkları toplattı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden olan kişilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Aziziye Mahallesi 1012. Bulvar üzerinde çevreyi kirlettiği tespit edilen bir şahsa idari para cezası uygulandı.

"Temiz Şehir Düzce" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, bir yandan kent genelindeki temizlik faaliyetlerine devam ederken diğer yandan çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini de titizlikle yürütüyor.

Zabıta ekiplerinin devriyesi sırasında hurda topladığı belirlenen bir şahsın, evsel atıkları yol kenarına bırakarak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi. Duruma anında müdahale eden ekipler, çevreyi kirleten şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, çevreye gelişigüzel bırakılan atıklar şahsa toplattırılarak bölgenin yeniden temizlenmesi sağlandı.

Zabıta ekipleri, çevrenin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan da çevreyi temiz tutma konusunda duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu. - DÜZCE