Düzce'de fındık hasat şenliği düzenlendi. Vali Mehmet Makas, Düzce'de fındıkta rekolte beklentisinin 103 bin ton olduğunu belirtti.

Düzce'de fındık hasat şenliği gerçekleştirildi. Çilimli Mahirağa köyünde gerçekleştirilen hasat şenliğine Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, "Geçtiğimiz yıl 2025 yılında 631 bin dekar alanda 53 bin ton fındık üretimi yapıldı. Ülke genelinde bir don olayı yaşadık. O olaydan da ilimiz etkilendi. Bu nedenle geçen sene üründe kaybımız oldu. Ama bu sene çok bereketli bir sene. Hem fındık için hemde rekolte bakımından güzel bir sene yaşıyoruz" dedi.

Milletvekili Keşir, Düzce'nin fındık üretiminde öncü şehirler arasında yer aldığını belirterek, "Ben de fındıkçı bir ailenin çocuğu olarak bizim fındığımız yeşil altınımız. Şehrimizin birinci tarım ürünü. Milletvekili olduğumuzdan bugüne fındıkla alakalı üzerimize düşen ne varsa elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz. Son iki yıldır hem don hem kokarca hem yanma sebebi ile arzu edilen verimi alamadık. Geçen sene 53 bin tonlarda kaldı. Ama biz 90 bin tonları geçen bir şehiriz. Türkiye genelinde 5. Üretici olan bir şehiriz" şeklinde konuştu.

"Hedef 103 bin ton"

Düzce Valisi Mehmet Makas ise bu sene ki hedeflerinin 103 bin ton olduğunu dile getirerek, "Düzce'nin yüzde 53'ü ormanlarla kaplı bir şehir. Düzce'nin yüzde 30'u da tarım arazilerinden kaplı. Bunların başında da en büyük ürün olarak da fındık geliyor. Dolayısı ile fındık ile iç içe olmuş bir şehiriz. Fındık bizim vazgeçilmezimiz. Düzce daha önce 95 bin ton fındık üretimlerini görmüş ve dolayısı ile Türkiye 3'üncüsü olmuş bir şehir. Geçen sene don olayo ve farklı etkenlerden kaynaklı olarak 53 bin tonlarda kalmışız ve beşinci sıralara gerilemişiz. Bu sene tarım müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar, çiftçilerimizden aldığımız veriler doğrultusunda aşağı yukarı 102-103 bin ton ürün bekliyoruz. Türkiye'de yine derece yapmaya talibiz" ifadelerini kullandı.